Arbitri Serie A, le designazioni per la 29esima giornata di campionato (Di mercoledì 5 aprile 2023) Arbitri Serie A, l’AIA ha reso note le designazioni per la prossima giornata di campionato, la ventinovesima Rese note le designazioni arbitrali della 29esima giornata di Serie A. Eccole nel dettaglio qui di seguito. ALERNITANA – INTER Venerdì 07/04 h. 17.00 FABBRI BRESMES – GALETTO IV: AYROLDI VAR: NASCA AVAR: LONGO S. LECCE – NAPOLI Venerdì 07/04 h. 19.00 MANGANIELLO TEGONI – VECCHI IV: CAMPLONE VAR: MARINI AVAR: CHIFFI MILAN – EMPOLI Venerdì 07/04 h. 21.00 MARCENARO MONDIN – DE MEO IV: RAPUANO VAR: VALERI AVAR: DI MARTINO UDINESE – MONZA h. 12.30 MASSIMI CIPRESSA – TRINCHIERI IV: ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 5 aprile 2023)A, l’AIA ha reso note leper la prossimadi, la ventinovesima Rese note learbitrali delladiA. Eccole nel dettaglio qui di seguito. ALERNITANA – INTER Venerdì 07/04 h. 17.00 FABBRI BRESMES – GALETTO IV: AYROLDI VAR: NASCA AVAR: LONGO S. LECCE – NAPOLI Venerdì 07/04 h. 19.00 MANGANIELLO TEGONI – VECCHI IV: CAMPLONE VAR: MARINI AVAR: CHIFFI MILAN – EMPOLI Venerdì 07/04 h. 21.00 MARCENARO MONDIN – DE MEO IV: RAPUANO VAR: VALERI AVAR: DI MARTINO UDINESE – MONZA h. 12.30 MASSIMI CIPRESSA – TRINCHIERI IV: ...

