Aprono i ‘Giardini Simeone’, Mastella: “Avversario politico sempre leale” (VIDEO) (Di mercoledì 5 aprile 2023) Tempo di lettura: 2 minuti Benevento- Sono stati inaugurati nel tardo pomeriggio odierno, sotto una pioggia beffarda, i giardini di Palazzo Mosti intitolati al compianto politico sannita Alberto Simeone, venuto a mancare nel 2016. Alla presenza del sindaco Clemente Mastella, dei familiari dell’ex avvocato e parlamentare, la città si è finalmente appropriata di una spazio rinato, reso bello ed accogliente dai recenti lavori strutturali. Tanti i presenti, incuriositi dall’apertura di un nuovo spazio nel cuore della città, a pochi passi dal corso Garibaldi. “Siamo molto felici per questo riconoscimento – ha dichiarato una emozionatissima Marialaura, figlia dell’onorevole Simeone – chiunque ha avuto modo di conoscere mio padre lo ha apprezzato e amato per quello che ha rappresentato per questa città. Ringraziamo il sindaco e la giunta che hanno dedicato ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 5 aprile 2023) Tempo di lettura: 2 minuti Benevento- Sono stati inaugurati nel tardo pomeriggio odierno, sotto una pioggia beffarda, i giardini di Palazzo Mosti intitolati al compiantosannita Alberto Simeone, venuto a mancare nel 2016. Alla presenza del sindaco Clemente, dei familiari dell’ex avvocato e parlamentare, la città si è finalmente appropriata di una spazio rinato, reso bello ed accogliente dai recenti lavori strutturali. Tanti i presenti, incuriositi dall’apertura di un nuovo spazio nel cuore della città, a pochi passi dal corso Garibaldi. “Siamo molto felici per questo riconoscimento – ha dichiarato una emozionatissima Marialaura, figlia dell’onorevole Simeone – chiunque ha avuto modo di conoscere mio padre lo ha apprezzato e amato per quello che ha rappresentato per questa città. Ringraziamo il sindaco e la giunta che hanno dedicato ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Meringa28M : RT @TgrRaiSicilia: Nel tg delle 14 #TgRSicilia #IoSeguoTgR La rinascita dei giardini Un gioiello ornamentale immerso in una storica tenuta… - TgrRai : RT @TgrRaiSicilia: Nel tg delle 14 #TgRSicilia #IoSeguoTgR La rinascita dei giardini Un gioiello ornamentale immerso in una storica tenuta… - TgrRaiSicilia : Nel tg delle 14 #TgRSicilia #IoSeguoTgR La rinascita dei giardini Un gioiello ornamentale immerso in una storica te… - zanzibardy : RT @adelestancati: Bianche, di giardini perduti con l'adolescenza, lentamente si aprono forme del tempo. Guance senza baci, riemerse c… - RahilaAli2 : RT @adelestancati: Bianche, di giardini perduti con l'adolescenza, lentamente si aprono forme del tempo. Guance senza baci, riemerse c… -

Framura, la sesta (mancata) delle Cinque Terre. Cosa fare tra mare e natura Sono pochi i punti che si aprono in spiazzi o cortili. Le casette tipiche, abbellite da vasi di ... questa è la zona di maggior interesse, con edifici di pregio, giardini pensili che si intravedono, ... La virtuosa "eleganza disinvolta" del tempo libero ... una freschezza e una leggerezza nuove che eliminano il superfluo e aprono alla sperimentazione di ... i propri lati artistici, o di semplice riduzione e alleggerimento, tutti giardini da coltivare con ... Sagre gastronomiche: gli eventi di Pasqua e Pasquetta ... artefice di alcuni dei più importanti giardini delle residenze sabaude. Gli spazi verdi ospitano ... Alle 9.30 aprono l' Archivio Mengoni e la torre civica, con l'esposizione della collezione dei piatti ... Sono pochi i punti che siin spiazzi o cortili. Le casette tipiche, abbellite da vasi di ... questa è la zona di maggior interesse, con edifici di pregio,pensili che si intravedono, ...... una freschezza e una leggerezza nuove che eliminano il superfluo ealla sperimentazione di ... i propri lati artistici, o di semplice riduzione e alleggerimento, tuttida coltivare con ...... artefice di alcuni dei più importantidelle residenze sabaude. Gli spazi verdi ospitano ... Alle 9.30l' Archivio Mengoni e la torre civica, con l'esposizione della collezione dei piatti ... Musei aperti e visite guidate con "Giardini in Arte" - Cosa Fare ... IL GIORNO