Apre il primo Safety Point per la sicurezza stradale sulla A1 (Di mercoledì 5 aprile 2023) La sicurezza stradale e la promozione di comportamenti di guida corretti: sono questi gli obiettivi del primo Safety Point, inaugurato oggi nell'area di servizio Casilina Est, lungo l'A1 all'altezza ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 5 aprile 2023) Lae la promozione di comportamenti di guida corretti: sono questi gli obiettivi del, inaugurato oggi nell'area di servizio Casilina Est, lungo l'A1 all'altezza ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ComuneMI : ?? AAA Cercasi sponsor per Palazzo Marino ?? @ComuneMI apre il primo bando per restaurare, ammodernare, valorizzare l… - AmiciUfficiale : Questa terza puntata del Serale si apre con Mattia che balla insieme a Benedetta un cha cha cha! Sarà suo il primo… - TrasportiItalia : Apre al pubblico il primo Safety Point a Roma: si tratta di un luogo dedicato alla divulgazione e alla condivisione… - sgalipata : ma se invece non risorge e quell'altro ci apre il giornale nel suo primo giorno di lavoro, be', che dire - nordest24 : Lignano Sabbiadoro, da venerdì apre il Punto di Primo Intervento sanitario -