Apple, il nuovo update iOS 17 e iPadOS 17 non sarà supportato da tanti device (Di mercoledì 5 aprile 2023) TecnoAndroid Il supporto software costante di Apple permette a molti device della mela di accedere alle più recenti novità e agli aggiornamenti più interessanti. Il colosso di Cupertino offre ai propri utenti un supporto a lungo termine che è unico nel suo genere. Anche i device iPhone più datati ricevono i nuovi aggiornamenti iOS e le feature innovative sviluppate. Tuttavia, secondo alcune nuove indiscrezioni, sembra che questa situazione possa presto cambiare. Un nuovo leak rilasciato da MacRumors suggerisce che iPhone X, iPhone 8 e 8 Plus non supporteranno il debutto di iOS 17. Si tratta di device lanciati nel corso del 2017, quindi con ben sei anni sulle spalle. Al momento non ci sono conferme ufficiali da parte di Apple, ma generalmente la fonte della notizia è quasi sempre ...

