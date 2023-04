Applauso per Berlusconi in Aula Senato quando viene chiamato il suo nome per la Fiducia (Di mercoledì 5 aprile 2023) (Agenzia Vista) Roma, 05 aprile 2023 Scatta l'Applauso di tutto i gruppi nel corso della seconda chiama al dl Superbonus quando viene fatto il nome di Silvio Berlusconi per il voto al provvedimento. Il leader di Forza Italia è assente perché questa mattina è stato ricoverato al San Raffaele. Senato Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev Leggi su iltempo (Di mercoledì 5 aprile 2023) (Agenzia Vista) Roma, 05 aprile 2023 Scatta l'di tutto i gruppi nel corso della seconda chiama al dl Superbonusfatto ildi Silvioper il voto al provvedimento. Il leader di Forza Italia è assente perché questa mattina è stato ricoverato al San Raffaele.Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... AgenziaVISTA : #Applauso per #Berlusconi in Aula #Senato quando viene chiamato il suo nome per la #Fiducia - vincycernic2 : Valeria che per spiegare cosa sia l'hasthag parla del suo tiktok questo si chiama NARCISISMO e facciamole un applau… - ClaudiaGino2 : RT @loridibi: Un applauso è un grazie all’ottimo giornalista #andrea_bignami e #sky24 per come ha messo in difficoltà il sottosegretario Du… - MariaRosaSeraf2 : RT @loridibi: Un applauso è un grazie all’ottimo giornalista #andrea_bignami e #sky24 per come ha messo in difficoltà il sottosegretario Du… - ziomut : RT @silupescu: 1/2 Puilo a fine discorso attende un applauso che non arriva: '... vi auguro successo e vi ringrazio per l'attenzione' (sile… -