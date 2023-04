Appalti pubblici, a Latina siglato il protocollo d'intesa su sicurezza e regole (Di mercoledì 5 aprile 2023) La provincia di Latina è tra le prime in Italia ad applicare il protocollo di sicurezza sul lavoro degli Appalti pubblici. “Un passo importante per la tutela dei lavoratori che ci auguriamo diventi un modello nazionale”, ha dichiarato Gerardo Stefanelli, presidente della Provincia Latina, tra i firmatari del nuovo protocollo. Un tema sempre più presente nel dibattito quotidiano della politica ma anche e soprattutto delle aziende di un settore, l'edilizia, cardine nel nostro Paese è che sta vivendo diversi cambiamenti, anche in termini di nuove norme per la tutela dei lavoratori. Per questo Stefanelli, recuta un comunicato, ha voluto sottolineare l'unicità raggiunta nella provincia, in quanto “prima in Italia ad adottare un protocollo sulla ... Leggi su iltempo (Di mercoledì 5 aprile 2023) La provincia diè tra le prime in Italia ad applicare ildisul lavoro degli. “Un passo importante per la tutela dei lavoratori che ci auguriamo diventi un modello nazionale”, ha dichiarato Gerardo Stefanelli, presidente della Provincia, tra i firmatari del nuovo. Un tema sempre più presente nel dibattito quotidiano della politica ma anche e soprattutto delle aziende di un settore, l'edilizia, cardine nel nostro Paese è che sta vivendo diversi cambiamenti, anche in termini di nuove norme per la tutela dei lavoratori. Per questo Stefanelli, recuta un comunicato, ha voluto sottolineare l'unicità raggiunta nella provincia, in quanto “prima in Italia ad adottare unsulla ...

