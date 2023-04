Aperti i casting per la seconda stagione di BellaMà: Diaco cerca giovani e boomer! (Di mercoledì 5 aprile 2023) In vista della conclusione della prima stagione di BellaMà il prossimo 5 maggio, Rai2 sta già organizzando i casting per la seconda stagione, che prenderà il via lunedì 11 settembre. Il celebre programma pomeridiano, ideato e presentato da Pierluigi Diaco, va in onda dal lunedì al venerdì dalle 15.25 alle 17 e si prepara a rinnovare il proprio cast. giovani e boomer ricercati per la prossima edizione Anche per la nuova stagione, il cast di BellaMà sarà composto da 25 esponenti della generazione Z (età compresa tra 18 e 25 anni) e 25 boomer (over 55 anni). Per unirsi a questo gruppo eterogeneo e vivace, i candidati dovranno dimostrare una comunicazione fluida, essere curiosi e attenti osservatori del mondo. Come ... Leggi su tutto.tv (Di mercoledì 5 aprile 2023) In vista della conclusione della primadiil prossimo 5 maggio, Rai2 sta già organizzando iper la, che prenderà il via lunedì 11 settembre. Il celebre programma pomeridiano, ideato e presentato da Pierluigi, va in onda dal lunedì al venerdì dalle 15.25 alle 17 e si prepara a rinnovare il proprio cast.e boomer riti per la prossima edizione Anche per la nuova, il cast disarà composto da 25 esponenti della generazione Z (età compresa tra 18 e 25 anni) e 25 boomer (over 55 anni). Per unirsi a questo gruppo eterogeneo e vivace, i candidati dovranno dimostrare una comunicazione fluida, essere curiosi e attenti osservatori del mondo. Come ...

