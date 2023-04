Aperte tutte le Call di Maker Faire Rome 2023 (Di mercoledì 5 aprile 2023) tutte le Call di ‘Maker Faire Rome 2023’ sono Aperte! La kermesse – promossa e organizzata dalla Camera di commercio di Roma – si terrà dal 20 al 22 ottobre alla Fiera di Roma e affronterà tutte le componenti chiave dell’innovazione: dalla manifattura digitale all’internet of things, dalla robotica all’intelligenza artificiale, dall’economia circolare all’agritech, dal digital manufactoring agli e-sports passando per i big data e l’aerospazio, fino alle ultime scoperte del metaverso e della realtà aumentata. Inoltre, non mancheranno le sezioni dedicate di Maker Art e Maker Music – molto apprezzate dal grande pubblico – che esploreranno l’intersezione tra arti, musica, scienza e tecnologia. Sezioni che rappresentano ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 5 aprile 2023)ledi ‘’ sono! La kermesse – promossa e organizzata dalla Camera di commercio di Roma – si terrà dal 20 al 22 ottobre alla Fiera di Roma e affronteràle componenti chiave dell’innovazione: dalla manifattura digitale all’internet of things, dalla robotica all’intelligenza artificiale, dall’economia circolare all’agritech, dal digital manufactoring agli e-sports passando per i big data e l’aerospazio, fino alle ultime scoperte del metaverso e della realtà aumentata. Inoltre, non mancheranno le sezioni dedicate diArt eMusic – molto apprezzate dal grande pubblico – che esploreranno l’intersezione tra arti, musica, scienza e tecnologia. Sezioni che rappresentano ...

