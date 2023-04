Anya Taylor-Joy: "Furiosa e Peach sono i miei due personaggi con più cose in comune" (Di mercoledì 5 aprile 2023) Sebbene siano due personaggi completamente differenti, Anya Taylor-Joy ha trovato delle somiglianze tra Furiosa e la principessa Peach. Anya Taylor-Joy, stella promettente nel panorama di Hollywood, ha prestato la sua voce all'iconico personaggio della principessa Peach in Super Mario Bros. Il Film, ma al tempo stesso vestirà anche i panni di Furiosa nel prequel di Mad Max: Fury Road. Ma i due personaggi, pur essendo diametralmente opposti, possono avere delle somiglianze? Ne ha parlato in una recente intervista ai microfoni di Digital Spy: "Stavo realizzando Furiosa e al tempo stesso facendo anche questo. E mi sono detta che era una cosa molto ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 5 aprile 2023) Sebbene siano duecompletamente differenti,-Joy ha trovato delle somiglianze trae la principessa-Joy, stella promettente nel panorama di Hollywood, ha prestato la sua voce all'iconicoo della principessain Super Mario Bros. Il Film, ma al tempo stesso vestirà anche i panni dinel prequel di Mad Max: Fury Road. Ma i due, pur essendo diametralmente opposti, posavere delle somiglianze? Ne ha parlato in una recente intervista ai microfoni di Digital Spy: "Stavo realizzandoe al tempo stesso facendo anche questo. E midetta che era una cosa molto ...

