Anticipazioni Uomini e Donne oggi, 5 aprile 2023 | Trono Classico e Over

Uomini e Donne è il popolare dating show di Maria De Filippi in onda oggi, mercoledì 5 aprile 2023, alle ore 14,45 su Canale 5. Trono Classico e Over accorpati. Ma quali sono le Anticipazioni della puntata? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

Le Anticipazioni della puntata di oggi

Nel corso della puntata di oggi, ci sarà spazio per le vicende di Gemma Galgani, alle prese con una nuova frequentazione. Dopo l'addio con il cavaliere Silvio, che ha scelto di chiudere la storia con la dama torinese e abbandonare definitivamente ...

