Ansia per Silvio Berlusconi: ricoverato in terapia intensiva (Di mercoledì 5 aprile 2023) Un nuovo ricovero a distanza di pochi giorni dall’ultimo Silvio Berlusconi di nuovo ricoverato al San Raffaele. Questa volta però è nel reparto di n terapia intensiva cardiochirurgica per problemi cardiovascolari. A riportarlo Ansa: nemmeno qualche giorno fa, il 30 marzo, era stato dimesso dopo una serie di controlli di routine. Al momento Berlusconi, ricoverato per problemi respiratori, sarebbe stabile e in attesa di sottoporsi a vari esami. Al San Raffaele si attende l’arrivo della figlia Marina. Leggi anche: Berlusconi ricoverato a Milano: quando sarà dimesso Nel 2021 aveva sofferto di alcune serie complicazioni legate al Covid, definito da lui stesso come “l’esperienza peggiore” della sua vita. Contratto nel settembre del 2020, ... Leggi su 361magazine (Di mercoledì 5 aprile 2023) Un nuovo ricovero a distanza di pochi giorni dall’ultimodi nuovoal San Raffaele. Questa volta però è nel reparto di ncardiochirurgica per problemi cardiovascolari. A riportarlo Ansa: nemmeno qualche giorno fa, il 30 marzo, era stato dimesso dopo una serie di controlli di routine. Al momentoper problemi respiratori, sarebbe stabile e in attesa di sottoporsi a vari esami. Al San Raffaele si attende l’arrivo della figlia Marina. Leggi anche:a Milano: quando sarà dimesso Nel 2021 aveva sofferto di alcune serie complicazioni legate al Covid, definito da lui stesso come “l’esperienza peggiore” della sua vita. Contratto nel settembre del 2020, ...

