Anno giubilare e i 900 anni della Fondazione Montevergine: il programma di tutte le celebrazioni (Di mercoledì 5 aprile 2023) Tempo di lettura: 4 minutiOggi pomeriggio, nel corso della Conferenza di presentazione “Anno giubilare Verginiano” che inizierà con la Solennità di Pentecoste, il prossimo 28 maggio, è stato diffuso anche il programma completo delle celebrazioni che si svolgerAnno fino al 19 maggio 2024. Di seguito tutto il programma 28 maggio 2023 – Solennità di Pentecoste Apertura delle celebrazioni per il Novecentenario ORE 10,00 Chiostro Cinquecentesco: Arrivo del Legato Pontificio e della Delegazione. Ore 11.00 Basilica Cattedrale – Celebrazione Eucaristica del Legato Pontificio Sua Eminenza il Card. PIETRO PAROLIN, Segretario di Stato Vaticano alla presenza delle Istituzioni Autorità nazionali, regionali e locali e ambasciatori accreditati ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 5 aprile 2023) Tempo di lettura: 4 minutiOggi pomeriggio, nel corsoConferenza di presentazione “Verginiano” che inizierà con la Solennità di Pentecoste, il prossimo 28 maggio, è stato diffuso anche ilcompleto delleche si svolgerfino al 19 maggio 2024. Di seguito tutto il28 maggio 2023 – Solennità di Pentecoste Apertura delleper il Novecentenario ORE 10,00 Chiostro Cinquecentesco: Arrivo del Legato Pontificio eDelegazione. Ore 11.00 Basilica Cattedrale – Celebrazione Eucaristica del Legato Pontificio Sua Eminenza il Card. PIETRO PAROLIN, Segretario di Stato Vaticano alla presenza delle Istituzioni Autorità nazionali, regionali e locali e ambasciatori accreditati ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... vitovito63 : RT @VincenzoDeLuca: ??Al Palazzo Abbaziale di Loreto a Mercogliano presentiamo le iniziative per celebrare il IX Centenario della Fondazione… - VincenzoDeLuca : ??Al Palazzo Abbaziale di Loreto a Mercogliano presentiamo le iniziative per celebrare il IX Centenario della Fondaz… - Marco_DeFerrari : RT @UAAR_it: Il #giubileo del 2025 è l’occasione per una pioggia di denaro pubblico a favore della #Chiesa cattolica e per un ancora più os… - CarriaggioM : RT @UAAR_it: Il #giubileo del 2025 è l’occasione per una pioggia di denaro pubblico a favore della #Chiesa cattolica e per un ancora più os… - Piero_Strada : RT @UAAR_it: Il #giubileo del 2025 è l’occasione per una pioggia di denaro pubblico a favore della #Chiesa cattolica e per un ancora più os… -

Papa Francesco, libro di Parisse racconta visita all'Aquila ... i cui lavori sono stati finalmente consegnati, e che ha regalato ai fedeli l'anno giubilare della Misericordia. Non solo - aggiunge - se dopo sette secoli stiamo ancora godendo del lascito di ... Papa Francesco, il libro di Parisse racconta la visita aquilana ... i cui lavori sono stati finalmente consegnati, e che ha regalato ai fedeli l'anno giubilare della Misericordia". "Non solo - aggiunge - se dopo sette secoli stiamo ancora godendo del lascito di ... Pellegrinaggio per l'Anno della Misericordia delle persone sorde L'Anno della Misericordia è l'indulgenza plenaria giubilare, concessa da Papa Francesco dopo la sua visita a L'Aquila, lo scorso 28 agosto, che ha esteso per un anno intero la Perdonanza di San ... ... i cui lavori sono stati finalmente consegnati, e che ha regalato ai fedeli l'della Misericordia. Non solo - aggiunge - se dopo sette secoli stiamo ancora godendo del lascito di ...... i cui lavori sono stati finalmente consegnati, e che ha regalato ai fedeli l'della Misericordia". "Non solo - aggiunge - se dopo sette secoli stiamo ancora godendo del lascito di ...L'della Misericordia è l'indulgenza plenaria, concessa da Papa Francesco dopo la sua visita a L'Aquila, lo scorso 28 agosto, che ha esteso per unintero la Perdonanza di San ... Anno Giubilare Verginiano, De Luca fa tappa al Loreto anteprima24.it Montevergine, arriva De Luca per i 900 anni Ci sarà anche il Governatore della Campania Vincenzo De Luca, il 5 aprile (ore 16) al Palazzo Abbaziale di Loreto a Mercogliano per la presentazione degli eventi per la ... Papa Francesco, libro di Parisse racconta visita all'Aquila Una visita storica per L'Aquila e per la Perdonanza celestiniana quella di Papa Francesco lo scorso 28 agosto 2022. (ANSA) ... Ci sarà anche il Governatore della Campania Vincenzo De Luca, il 5 aprile (ore 16) al Palazzo Abbaziale di Loreto a Mercogliano per la presentazione degli eventi per la ...Una visita storica per L'Aquila e per la Perdonanza celestiniana quella di Papa Francesco lo scorso 28 agosto 2022. (ANSA) ...