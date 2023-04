Anno Giubilare a Montevergine, la “benedizione” di De Luca aspettando Papa Francesco (Di mercoledì 5 aprile 2023) Tempo di lettura: 4 minuti“Due secoli di vita sono una storia”. Così il Presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, che questo pomeriggio ha voluto partecipare alla presentazione degli eventi per la celebrazione del IX Centenario della fondazione dell’Abbazia di S. Maria di Montevergine e l’indizione dell’Anno Giubilare Verginiano (2023 – 2024), tenutosi all’Abbazia del Loreto alla presenza dell’Abate Ordinario di Montevergine Riccardo Luca Guariglia e il sindaco di Mercogliano, Vittorio D’Alessio. L’obiettivo resta quello di portare Papa Francesco alle solennità religiose che si terrAnno dal 28 maggio 2023 al 19 maggio 2024, ma per il momento è solo confermata la presenza del Segretario di Stato Vaticano, il cardinale Pietro ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 5 aprile 2023) Tempo di lettura: 4 minuti“Due secoli di vita sono una storia”. Così il Presidente della Regione Campania, Vincenzo De, che questo pomeriggio ha voluto partecipare alla presentazione degli eventi per la celebrazione del IX Centenario della fondazione dell’Abbazia di S. Maria die l’indizione dell’Verginiano (2023 – 2024), tenutosi all’Abbazia del Loreto alla presenza dell’Abate Ordinario diRiccardoGuariglia e il sindaco di Mercogliano, Vittorio D’Alessio. L’obiettivo resta quello di portarealle solennità religiose che si terrdal 28 maggio 2023 al 19 maggio 2024, ma per il momento è solo confermata la presenza del Segretario di Stato Vaticano, il cardinale Pietro ...

