Anniversario con VIP al Bar Barocco di Azzano Decimo (Di mercoledì 5 aprile 2023) Ad Azzano Decimo, in provincia di Pordenone, l'Anniversario del locale Bar Barocco culminato in un party con tanti VIP: ecco chi c'era L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di mercoledì 5 aprile 2023) Ad, in provincia di Pordenone, l'del locale Barculminato in un party con tanti VIP: ecco chi c'era L'articolo proviene da Novella 2000.

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... regioneFVGit : ?? Oggi, lunedì 3 aprile, si celebra la Festa della PATRIA DEL FRIULI, anniversario riconosciuto con legge dalla… - SenatoStampa : #GiacomoMatteotti. Con relazione sen. @cescverducci, la Comm. 7a ha avviato la discussione, in sede redigente, del… - sebmes : L’hanno già proposta la sostituzione dell’anniversario delle Fosse Ardeatine con la Giornata in memoria delle vittime di via Rasella? - TgrRai : RT @TgrRaiAbruzzo: In occasione del quattordicesimo anniversario del terremoto del 2009, la Tgr Abruzzo seguirà con uno streaming la commem… - galliandrea99 : RT @ImolaOggi: Polonia, imbrattato con vernice il monumento di Giovanni Paolo II, nell'anniversario della sua morte -