“Anfield sta aspettando”; Il Chelsea traccia “un passo nella giusta direzione” per il Liverpool (Di mercoledì 5 aprile 2023) Notizia fresca giunta in redazione: L’allenatore del Liverpool Jurgen Klopp ritiene che lo 0-0 di martedì contro il Chelsea sia stato “un passo nella giusta direzione” dopo la sconfitta per 4-1 contro il Manchester City. I Reds sono passati in vantaggio al City grazie a Mohamed Salah, ma la squadra di Pep Guardiola ha rimontato in rimonta vincendo con enfasi per mantenere la pressione sulla capolista Arsenal. Nonostante la forma dolorosa del Chelsea, una trasferta allo Stamford Bridge sarebbe stata sempre complicata date le difficoltà in campo e il Liverpool è stato sicuramente il secondo migliore e fortunato a non perdere martedì sera. Al Chelsea sono stati annullati due gol e il pareggio li lascia nella metà ... Leggi su justcalcio (Di mercoledì 5 aprile 2023) Notizia fresca giunta in redazione: L’allenatore delJurgen Klopp ritiene che lo 0-0 di martedì contro ilsia stato “un” dopo la sconfitta per 4-1 contro il Manchester City. I Reds sono passati in vantaggio al City grazie a Mohamed Salah, ma la squadra di Pep Guardiola ha rimontato in rimonta vincendo con enfasi per mantenere la pressione sulla capolista Arsenal. Nonostante la forma dolorosa del, una trasferta allo Stamford Bridge sarebbe stata sempre complicata date le difficoltà in campo e ilè stato sicuramente il secondo migliore e fortunato a non perdere martedì sera. Alsono stati annullati due gol e il pareggio li lasciametà ...

