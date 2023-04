Andrea Foriglio di Uomini e Donne | chi è il corteggiatore di Nicole | età | lavoro | foto e Instagram

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di mercoledì 5 aprile 2023), il dating show che appassiona da anni i telespettatori di Canale 5, continua a regalare emozioni e colpi di scena. E tra le nuove troniste è arrivata, una ragazza romana di 29 anni che ha deciso di partecipare al programma per conoscere una persona, per innamorarsi. Tra i suoi corteggiatori, un osteopata di Roma. Ma conosciamolo meglio, scopriamo tutto su di lui, che somiglia molto a Davide Donadei (ex tronista di), e che ha colpito Roberta Di Padua del trono Over. Cosa sappiamo sudiè un nuovodie ...