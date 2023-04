Andrea Damante ed Elisa Visari di nuovo insieme? Gli indizi social (Di mercoledì 5 aprile 2023) Diverse settimane fa era trapelata la notizia della rottura fra Andrea Damante ed Elisa Visari dopo circa tre anni d’amore. Stando ad alcune indiscrezioni, la crisi fra i due sarebbe iniziata da diverso tempo. In seguito a un forte litigio, secondo i bene informati dovuto ad alcune chat che la giovane l’attrice avrebbe trovato nel cell dell’ex tronista, Elisa avrebbe poi lasciato la casa in cui vivevano insieme e sarebbe tornata a vivere nella sua città d’origine. Tuttavia, negli ultimi giorni alcuni movimenti social farebbero intuire che i due ci stiano riprovando. Andrea Damante e la Visari hanno infatti postato la stessa identica foto in una storia Instagram. A farlo notare è stata Deianira Marzano attraverso i ... Leggi su isaechia (Di mercoledì 5 aprile 2023) Diverse settimane fa era trapelata la notizia della rottura fraeddopo circa tre anni d’amore. Stando ad alcune indiscrezioni, la crisi fra i due sarebbe iniziata da diverso tempo. In seguito a un forte litigio, secondo i bene informati dovuto ad alcune chat che la giovane l’attrice avrebbe trovato nel cell dell’ex tronista,avrebbe poi lasciato la casa in cui vivevanoe sarebbe tornata a vivere nella sua città d’origine. Tuttavia, negli ultimi giorni alcuni movimentifarebbero intuire che i due ci stiano riprovando.e lahanno infatti postato la stessa identica foto in una storia Instagram. A farlo notare è stata Deianira Marzano attraverso i ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... IsaeChia : Andrea Damante ed Elisa Visari di nuovo insieme? Gli indizi social La notizia della loro rottura risale a poche se… - nuvoleb99878293 : RT @Fabiola89442491: LAVINIA E ALESSIO RED CHE PIANGONO ALL’ULTIMA ESTERNA TOTALI COME GDL E ANDREA DAMANTE XSMP FAMOSI #uominiedonne - LuisaSalato : RT @Fabiola89442491: LAVINIA E ALESSIO RED CHE PIANGONO ALL’ULTIMA ESTERNA TOTALI COME GDL E ANDREA DAMANTE XSMP FAMOSI #uominiedonne - ___pantarei___ : RT @Fabiola89442491: LAVINIA E ALESSIO RED CHE PIANGONO ALL’ULTIMA ESTERNA TOTALI COME GDL E ANDREA DAMANTE XSMP FAMOSI #uominiedonne - Fabiola89442491 : LAVINIA E ALESSIO RED CHE PIANGONO ALL’ULTIMA ESTERNA TOTALI COME GDL E ANDREA DAMANTE XSMP FAMOSI #uominiedonne -