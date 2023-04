Andate ad ammirare questo capolavoro di 2400 anni fa al museo archeologico di Taranto Presentato il gruppo scultoreo “Orfeo e le Sirene” che fu trafugato mezzo secolo fa ed è tornato in Italia

(Di mercoledì 5 aprile 2023) Di Silvia Quero: Bena casa,. Dopo circa cinquantatorna aile le”,illegalmente negli’70 da un’area archeologica della zona tarantina e poi esportato illecitamente negli Stati Uniti d’America e successivamente acquistato dal The Paul Getty Museum di Malibu. Il prezioso reperto è rientrato inlo scorso settembre in un’operazione condotta dai Carabinieri per la tutela del patrimonio culturale coordinati dalla Procura di, insieme al New York county district attorney’s office. E dopo una breve tournée in alcuni prestigiosi musei della Capitale, oraspettacolare e unico ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... NoiNotizie : Andate ad ammirare questo capolavoro di 2400 anni fa al museo archeologico di #Taranto -

Impossibile infine non notare edi minuziosi e perfetti dettagli, come le foglioline ... Al contempo in Marco 11, Gesù dice: 'nel villaggio di fronte a voi ed entrando in esso troverete ...Uno spettacolo che ricorda il Giappone dove proprio in questo periodo sbocciano i fiori dei sakura (ciliegi) che, come previsto dall'antico rito dell' hanami (i fiori), vengono contemplati ...E poi si è lasciataal Grande Fratello Vip, quando nella sua vita è esploso il nuovo amore ... Con Basciano, nella vita già padre di un bambino, le cose sonodiversamente: la chimica è ...