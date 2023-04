Ancora freddo e instabilità | anche tra Pasqua e Pasquetta

(Di mercoledì 5 aprile 2023) AGI - Aria artica affluisce sul Mediterraneo centrale portando clima moltoper questo periodo, con temperature sotto la mediadi 6-8 gradi e possibilità di neve a quote basse lungo l'Appennino. Nei prossimi giorni sarà possibile vederequalche gelata fino in pianura specie al centro-nord. Per quanto riguarda il prossimo weekend, emerge il transito di un fronte perturbato nella giornata di sabato con piogge e temporali in movimento da nord verso sud: gli ultimi aggiornamenti del Centro Meteo Italiano indicano un discreto miglioramento trase l'di stampo pomeridiano potrebbe essere sempre presente specie sulle zone interne del centro-sud. Le temperature sono previste in ripresa ma il clima sarà ...

Pasqua e Pasquetta saranno al freddo e, per la classica escursione con pranzo sui prati, converrà portare l'ombrello in buona parte del Paese. Insomma, le maniche di camicia possono aspettare: ...Le temperature sono previste in ripresa ma il clima sarà ancora freddo per il periodo. Previsioni meteo per oggi: AL NORD Al mattino tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi, nuvolosità più ...