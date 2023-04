"Anche Maurizio Costanzo...": Memo Remigi, l'ultima bomba su Serena Bortone (Di mercoledì 5 aprile 2023) Memo Remigi è tornato a parlare di quanto accaduto a Oggi è un altro giorno con Jessica Morlacchi e quindi della sua cacciata da Rai1. Intervistato dal Corriere della Sera, l'artista 80enne non ha nascosto di essere ancora amareggiato da quanto accaduto: “È stato un gesto senza malizia, scherzoso, ma sicuramente inopportuno. Io e lei abbiamo sempre avuto un rapporto amichevole, di grande confidenza e complicità”. Eppure non è riuscito a chiarire con la Morlacchi: “Dopo il fattaccio l'avevo chiamata, ma non mi ha mai risposto”. Normale quindi che Remigi si senta amareggiato: al netto dell'errore commesso, che ha subito riconosciuto e per il quale si è scusato, le sue intenzioni non sembravano essere cattive. Inoltre l'artista non ha nascosto di essere rimasto deluso per l'atteggiamento assunto da Serena ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 5 aprile 2023)è tornato a parlare di quanto accaduto a Oggi è un altro giorno con Jessica Morlacchi e quindi della sua cacciata da Rai1. Intervistato dal Corriere della Sera, l'artista 80enne non ha nascosto di essere ancora amareggiato da quanto accaduto: “È stato un gesto senza malizia, scherzoso, ma sicuramente inopportuno. Io e lei abbiamo sempre avuto un rapporto amichevole, di grande confidenza e complicità”. Eppure non è riuscito a chiarire con la Morlacchi: “Dopo il fattaccio l'avevo chiamata, ma non mi ha mai risposto”. Normale quindi chesi senta amareggiato: al netto dell'errore commesso, che ha subito riconosciuto e per il quale si è scusato, le sue intenzioni non sembravano essere cattive. Inoltre l'artista non ha nascosto di essere rimasto deluso per l'atteggiamento assunto da...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CorbelliFranco : RT @ClaudioDeglinn2: ??SOLO UNO SPORCO BUSINESS SULLA PELLE DEL POPOLO! ??“Da AstraZeneca 30 milioni di euro non solo ai medici ma anche a… - saggiadecisione : @jagang_1 @maurizio_62 @ultimora_pol @CrazyItalianPol #Panzeri And Co. ci insegnano altro, ovvero che anche lo stip… - lacittanews : Argomenti trattati Non solo si laurea a 88 anni in Arte con il massimo dei voti ma anche nei tempi prestabiliti: la… - PierluigiBattis : @maurizio_crippa anche Inzaghi non ne ha fatto cenno nel commento post-partita. - GianluciaT : RT @ClaudioDeglinn2: ??SOLO UNO SPORCO BUSINESS SULLA PELLE DEL POPOLO! ??“Da AstraZeneca 30 milioni di euro non solo ai medici ma anche a… -