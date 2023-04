Anche i ristoratori puntano sulla settimana corta per attrarre cuochi e camerieri (Di mercoledì 5 aprile 2023) O si cambia organizzazione del lavoro, o qui tra poco si chiude tutti per mancanza di dipendenti. È il succo del messaggio che viene fuori dal rapporto “Ristorazione 2023” di Fipe Confcommercio, la sigla che rappresenta bar e ristoranti in Italia. Da qui ad agosto, vorrebbero assumere almeno 235mila persone, ma in quasi la metà dei casi non le troveranno. «I nostri imprenditori devono capire che se non combinano orari e turni con le aspettative di vita dei lavoratori, tra poco andranno tutti a lavorare nelle aziende dove si fa la settimana corta», dice Lino Enrico Stoppani, presidente di Fipe. Per gli annunci di camerieri e cuochi mancano soprattutto i candidati. Nel caso di pasticceri e gelatai, il problema è Anche che chi si candida spesso non ha le competenze adeguate. Nel 2022 il settore ha ... Leggi su linkiesta (Di mercoledì 5 aprile 2023) O si cambia organizzazione del lavoro, o qui tra poco si chiude tutti per mancanza di dipendenti. È il succo del messaggio che viene fuori dal rapporto “Ristorazione 2023” di Fipe Confcommercio, la sigla che rappresenta bar e ristoranti in Italia. Da qui ad agosto, vorrebbero assumere almeno 235mila persone, ma in quasi la metà dei casi non le troveranno. «I nostri imprenditori devono capire che se non combinano orari e turni con le aspettative di vita dei lavoratori, tra poco andranno tutti a lavorare nelle aziende dove si fa la», dice Lino Enrico Stoppani, presidente di Fipe. Per gli annunci dimancano soprattutto i candidati. Nel caso di pasticceri e gelatai, il problema èche chi si candida spesso non ha le competenze adeguate. Nel 2022 il settore ha ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... davide_arnesano : RT @Beat_DK: ??Recensioni per i ristoratori? Ecco una guida pratica per rispondere ai vostri clienti: 7 suggerimenti semplici ma efficaci p… - Xbt987 : RT @Ladrillo00: Pizza egiziana a detta di molti non dei ??, la vera pizza ti danno una coltellata alcuni ristoratori se dici il contrario ci… - Ladrillo00 : Pizza egiziana a detta di molti non dei ??, la vera pizza ti danno una coltellata alcuni ristoratori se dici il cont… - Beat_DK : ??Recensioni per i ristoratori? Ecco una guida pratica per rispondere ai vostri clienti: 7 suggerimenti semplici ma… - CarboneLetizia : @Misurelli77 Vorrei precisare che non solo in Sardegna anche qui in Costiera Amalfitana la paga è di 5 euro l'ora m… -