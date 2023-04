Ancelotti saluta il Real Madrid | già pronta una nuova avventura per l’ex Napoli

Leggi su spazionapoli

(Di mercoledì 5 aprile 2023) Alla guida delc’è Carlo, ex allenatore anche deltra le tante. Re Carlo, soprannominato così per i suoi infiniti successi in ambito europeo, da qualche anno però non è solo nelle sue avventure in panchina, al suo fianco infatti c’è Davide, suo figlio. Dopo tanti anni al seguito di papà Carlo però, Davide, ha accettato l’incarico di primo allenatore in un club europeo ed è dunque pronto are il. Davideai tempi delChe squadre allena Davide? Davidevanta un curriculum e un palmares che pochi possono dire di avere, a livello europeo ha vinto praticamente tutto, da coppe nazionali ...