Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ILPep90 : Ancelotti e Maradona in uno dei tanti storici Milan-Napoli - SportdelSud : ???? #Ancelotti ha parlato del #Napoli e della sua esperienza all’ombra del Vesuvio L’INTERVISTA ???? - salvione : Ancelotti: 'Napoli? Può vincere la Champions. Sul mio addio...' - CorSport : ?? Parla #Ancelotti 'Il #Napoli può vincere la #ChampionsLeague. E sul mio addio...' #RealMadrid… - sscalcionapoli1 : Carlo Ancelotti: “Napoli? Chiudere subito è stata la scelta migliore per tutti, gli azzurri vinceranno il campionat… -

e Real Madrid, potrebbero ritrovarsi in finale di Champions League . Lo ha previsto, ad esempio, Casillas . Carlo, allenatore degli spagnoli, va oltre e dice: "Ilpotrebbe vincere la Champions" . Il suo è un ragionamento ampio: "La Champions League la possono vincere le otto squadre che sono nei ...Carloha parlato a Dazn della sua esperienza a: "É successo quello che spesso succede nel calcio, ovvero che la società che due anni prima ti ha assunto perde feeling e fiducia nelle tue ..." Ilpotrebbe vincere la Champions League ". L'affermazione di Carloarriva in un'intervista a "Linea Diletta" su Dazn. Il tecnico del Real Madrid sottolinea poi come "la Champions League ...

L’ex tecnico del Napoli Carlo Ancelotti ha rilasciato alcune dichiarazioni sul club azzurro ai microfoni di DAZN. L’attuale tecnico del Real Madrid ed ex allenatore del Napoli Carlo Ancelotti ha ...La cosa migliore che abbiamo fatto io e il Napoli in quel momento è stato chiudere». Carlo Ancelotti si racconta in uno speciale Dazn ed è impossibile non parlare anche di Napoli: «Quando un ...