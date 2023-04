Ancelotti | “Napoli | grande stagione | potrebbe vincere la Champions”

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportface2016 : #Ancelotti a #Dazn: “Il #Real respira Champions League. Il #Napoli può vincere, la società ha fatto step in avanti” - GoalItalia : “La pazienza è la migliore qualità che ho” ?? “L’obiettivo è restare a lungo al Real Madrid” ???? “Il Napoli può vin… - tuttonapoli : Real Madrid, Ancelotti: 'Il Napoli potrebbe vincere la Champions League' - 100x100Napoli : Ancelotti:'Napoli? Quando un allenatore perde la fiducia del suo club deve chiudere immediatamente, il più in frett… - sportmediaset : Ancelotti tradisce il Milan: 'Il Napoli può vincere la Champions' #ancelotti #milannapoli #champions -

Per la squadra diquesta partita è una sorta di ultima spiaggia in campo nazionale, in ...condannati alla retrocessione in Serie B ma grande sorpresa di coppa dopo avere fatto fuorie ...Anche se il Milan ha vinto 4 - 0, in Europa sarà diverso: dico che se ilva avanti, tutto a ... Per il Real penso ad: persona squisita, grande allenatore, in Europa sa come si vince". ...Notizie Calcio- Davidesi appresta ad iniziare la carriera di allenatore. Il vice delle Merengues, e figlio di Carlo, saluterà il Real Madrid a giugno. L'edizione odierna di Marca riporta ...

Intervistato da DAZN, Carlo Ancelotti - tecnico del Real Madrid - ha parlato delle possibilità del Napoli di vincere anche in Europa. “Il Napoli potrebbe vincere la Champions, la Champions League la ..."Il Napoli potrebbe vincere la Champions ... Lo ha detto il tecnico dei 'blancos' Carlo Ancelotti in una intervista a 'Linea Diletta' disponibile su Dazn. "Lo step l'ha fatto la società rinnovando e ...