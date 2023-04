Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fernandokallas : RT @ETGazzetta: Ancelotti ct del Brasile? Florentino aspetta e spera. Un retroscena di @filippomricci - filippomricci : RT @ETGazzetta: Ancelotti ct del Brasile? Florentino aspetta e spera. Un retroscena di @filippomricci - ETGazzetta : Ancelotti ct del Brasile? Florentino aspetta e spera. Un retroscena di @filippomricci - Cucciolina96251 : RT @FabRavezzani: Stasera in diretta dal Camp Nou c’è la semifinale di Coppa del Re tra #Barcellona e #Real Madrid. Ancelotti deve recupera… - giovannicaccio7 : RT @Guidolino8: Bordata, non troppo velata, di Carlo Ancelotti ai senatori del suo gruppo di 3 anni fa -

Ha parlato, improvvidamente, Ednaldo Rodrigues, presidente della Cbf, la federcalcio brasiliana. Ha parlato, mostrandosi lusingato, Carlo, allenatoreReal Madrid con contratto fino al 2024. Hanno parlato, euforicamente, Ederson, Rodrygo e altri nazionali o ex nazionali brasiliani. Ha ascoltato, in interessato silenzio, ...... "Non ho allenato Francesco Totti - dicea Linea Diletta - mi manca Totti nelle figurine, ... Il bellomestiere dell'allenatore è anche quello".Carloha parlato a Dazn della sua esperienza a Napoli: "É successo quello che spesso succede nel ... Quando un allenatore perde la fiduciasuo club deve chiudere immediatamente, il più in ...

Ancelotti vede un Napoli da Champions: “Ha fatto un grande step ... Goal Italia

Ha parlato, mostrandosi lusingato, Carlo Ancelotti, allenatore del Real Madrid con contratto fino al 2024. Hanno parlato, euforicamente, Ederson, Rodrygo e altri nazionali o ex nazionali brasiliani.Carlo Ancelotti ripercorre la sua storica carriera. L'allenatore del Real Madrid, tra i tecnici più vincenti della storia ed ex calciatore della Roma, ha affrontanto tantissimi argomenti in ...