Ancelotti convinto | “Perché il Napoli vincerà lo scudetto” | decisiva una mossa di De Laurentiis

Leggi su spazionapoli

(Di mercoledì 5 aprile 2023) Carloera arrivato anell’estate 2018, con l’obiettivo di far vivere ai partenopei momenti gloriosi fatti di vittorie e trofei, ma non è andata affatto come ci si immaginava. L’arrivo di un allenatore del suo calibro, protagonista di tantissime vittorie sulle panchine di Juve, Milan, Chelsea, Paris Saint Germain, Real Madrid e Bayern Monaco, avevano fatto ben sperare i tifosi azzurri. Un solo anno e mezzo all’ombra del Vesuvio e un esonero arrivato a metà della seconda stagione, dato anche, forse soprattutto, un rapporto non idilliaco con il patron De. Dopodiché, esperienza all’Everton e poi ancora Real Madrid, dove ha ripreso a vincere. Il tecnico emiliano è tornato a parlare die lo ha fatto rilasciando un’intervista a DAZN nel corso del programma Linea Diletta ...