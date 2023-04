Ancelotti: «Chiudere immediatamente è stata una delle cose migliori che abbiamo fatto io e il Napoli» (Di mercoledì 5 aprile 2023) Carlo Ancelotti si racconta ai microfoni di Dazn nell’ultimo episodio del format ‘Linea Diletta’. Tra gli argomenti trattati dal tecnico del Real Madrid c’è anche la Champions, vinta dai blancos la scorsa stagione «Un trofeo che possono vincere le otto squadre che sono nei quarti di finale, invece altri le guardano vincere. Quando il Real Madrid arriva ai quarti è molto pericoloso, è una società che respira la Champions League, per il Real questa è la competizione più importante, è la storia che lo dice» Milan e Napoli, due storie opposte Parlando del suo passato il tecnico emiliano ha ripercorso anche le panchine di Milan e Real Madrid che sono state le sue squadre, dove è emersa la massima espressione del Carlo Ancelotti allenatore. «Nel Milan ho giocato e l’ho allenato, il Real rappresenta il massimo nel mondo del calcio: sono ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 5 aprile 2023) Carlosi racconta ai microfoni di Dazn nell’ultimo episodio del format ‘Linea Diletta’. Tra gli argomenti trattati dal tecnico del Real Madrid c’è anche la Champions, vinta dai blancos la scorsa stagione «Un trofeo che possono vincere le otto squadre che sono nei quarti di finale, invece altri le guardano vincere. Quando il Real Madrid arriva ai quarti è molto pericoloso, è una società che respira la Champions League, per il Real questa è la competizione più importante, è la storia che lo dice» Milan e, due storie opposte Parlando del suo passato il tecnico emiliano ha ripercorso anche le panchine di Milan e Real Madrid che sono state le sue squadre, dove è emersa la massima espressione del Carloallenatore. «Nel Milan ho giocato e l’ho allenato, il Real rappresenta il massimo nel mondo del calcio: sono ...

