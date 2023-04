Anas: per Pasqua rimossi i principali cantieri lungo la SS18/Var “Cilentana” (Di mercoledì 5 aprile 2023) lungo la strada statale 18 VAR “Cilentana”, in provincia di Salerno, Anas sta eseguendo diversi interventi di manutenzione, allo scopo di implementare gli standard di percorribilità e sicurezza dell’arteria viaria. Nel dettaglio, i principali lavori in corso riguardano il consolidamento e la conservazione di otto opere ad Agropoli (quattro delle quali già sostanzialmente completate in carreggiata sud) per un investimento complessivo di circa 1,5 milioni di euro ed un nuovo intervento di manutenzione – per un investimento complessivo di oltre 1,6 milioni di euro – afferente agli impianti tecnologici a servizio degli svincoli di ‘Agropoli Sud’, ‘Agropoli Nord’ e della galleria ‘Starze’, nel territorio comunale di Vallo della Lucania. Allo scopo di agevolare il traffico in vista degli spostamenti previsti per il ... Leggi su zon (Di mercoledì 5 aprile 2023)la strada statale 18 VAR “”, in provincia di Salerno,sta eseguendo diversi interventi di manutenzione, allo scopo di implementare gli standard di percorribilità e sicurezza dell’arteria viaria. Nel dettaglio, ilavori in corso riguardano il consolidamento e la conservazione di otto opere ad Agropoli (quattro delle quali già sostanzialmente completate in carreggiata sud) per un investimento complessivo di circa 1,5 milioni di euro ed un nuovo intervento di manutenzione – per un investimento complessivo di oltre 1,6 milioni di euro – afferente agli impianti tecnologici a servizio degli svincoli di ‘Agropoli Sud’, ‘Agropoli Nord’ e della galleria ‘Starze’, nel territorio comunale di Vallo della Lucania. Allo scopo di agevolare il traffico in vista degli spostamenti previsti per il ...

