Ana Obregon mamma a 68 anni | “Nata dal seme di mio figlio morto | è mia nipote”

(Di mercoledì 5 aprile 2023) Anaè diventataa 68. Già di per sé questa è una notizia. Ma a rendere il tutto ancor più eclatante sono le circostanze legate a questo pur lieto evento: “La bimba è miadaldi mio”. A dichiararlo è la stessa attrice spagnola al magazine “¡Hola!”. La star televisiva aveva già suscitato scalpore all’annuncio della nascita della piccola, Ana Sandra, avvenuta il 20 marzo scorso in un ospedale di Miami:, infatti, ha scelto la gestazione per altri in Florida ed era appunto stata inizialmente indicata come la “madre”, un caso che aveva scatenato un intenso dibattito pubblico in Spagna, dove la pratica è proibita. Tuttavia la neoè ad oggi legalmente registrata ...

Ana Obregón, mamma a 68 anni: 'La bimba nata dal seme di mio figlio morto' Agenzia ANSA

