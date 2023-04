Ana Obregon mamma a 68 anni | “La bimba concepita con il seme di mio figlio morto”

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : Ana Obregón, mamma a 68 anni con la gestazione per altri: 'La bimba è nata dal seme di mio figlio morto'. L'attrice… - Mr_Fricci : Incesto post mortem del figlio. Il prossimo step sarà la creazione di esseri ibridi, metà uomini e metà canniolini… - Avvenire_Nei : Spagna. Ana Obregon mamma e nonna: la neonata concepita con i gameti del figlio morto - ildottorino81 : RT @Agenzia_Ansa: Ana Obregón, mamma a 68 anni con la gestazione per altri: 'La bimba è nata dal seme di mio figlio morto'. L'attrice rivel… - questadonna : RT @IlPrimatoN: La Obregon, diventata 'madre' con l'utero in affitto, in realtà è la nonna biologica della bambina -

Roma, 5 apr - Quando pensavi che il caso scoppiato intorno ad, l'attrice spagnola diventata 'madre' a 68 anni grazie all'utero in affitto, avesse già raggiunto inquietanti vette di grottesco, ecco che arrivano nuovi particolari a tingere la vicenda ... Sandra sarà sicuramente figlia amatissima, ma fino a quando avrà il privilegio di godere della presenza di sua madre, 68 anni appena compiuti Un pensiero che per ora non sfiora l'attrice, che ...

Ana Obregón, mamma a 68 anni: 'La bimba nata dal seme di mio figlio morto' Agenzia ANSA

L'ultima intervista della rivista Hola ad Ana Obregón segna un prima e un dopo sul caso della seconda maternità dell'attrice, presentatrice e produttrice spagnola. Prima, il 30 marzo, la Spagna e il ... Ana Sandra, questo il nome della piccola, è nata lo scorso 20 marzo al Memorial Regional Hospital di Miami, con qualche settimana di ...