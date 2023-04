Ana Obregón, mamma a 68 anni: “La bambina è mia nipote, ma io sono la madre legale” (Di mercoledì 5 aprile 2023) La decisione di Ana Obregón di diventare mamma a 68 anni attraverso la maternità surrogata sta continuando a fare discutere, specialmente perché in Spagna, il Paese di cui è originaria, questa pratica non è ammessa sul piano legale. “Questo si chiama utero in affitto, voglio difendere i diritti delle donne” – sono state le parole del portavoce del primo ministro Pedro Sanchez alla stampa. A distanza di qualche giorno dalla nascita, che lei stessa ha confermato condividendo sul suo profilo Instagram la prima pagina del giornale iberico ¡Hola! in cui la si vede uscire dalla clinica di Miami tenendo tra le braccia la bambina, ha voluto spiegare meglio la sua scelta. La neonata, venuta alla luce il 20 marzo 2023, risulta essere sua “nipote” biologica perché è stata ... Leggi su news.robadadonne (Di mercoledì 5 aprile 2023) La decisione di Anadi diventarea 68attraverso la maternità surrogata sta continuando a fare discutere, specialmente perché in Spagna, il Paese di cui è originaria, questa pratica non è ammessa sul piano. “Questo si chiama utero in affitto, voglio difendere i diritti delle donne” –state le parole del portavoce del primo ministro Pedro Sanchez alla stampa. A distanza di qualche giorno dalla nascita, che lei stessa ha confermato condividendo sul suo profilo Instagram la prima pagina del giornale iberico ¡Hola! in cui la si vede uscire dalla clinica di Miami tenendo tra le braccia la, ha voluto spiegare meglio la sua scelta. La neonata, venuta alla luce il 20 marzo 2023, risulta essere sua “” biologica perché è stata ...

