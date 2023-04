Amoroso: «Coppa Italia, per me passa la Juventus: Inter sottotono» (Di mercoledì 5 aprile 2023) Il giorno dopo la semifinale di andata di Coppa Italia tra Juventus e Inter (vedi articolo), questa sera in campo ci saranno la Cremonese e la Fiorentina per l’altra semifinale della competizione. Di questa e dei nerazzurri ha parlato l’ex calciatore viola, Christian Amoroso, a SportItalia. MENTE ? Christian Amoroso, ex calciatore viola, ha parlato a SportItalia all’alba del giorno dopo di Juventus-Inter e alla vigilia di Cremonese-Fiorentina: «Tra le squadre che la Fiorentina poteva incontrare penso che la Cremonese fosse la più abbordabile. Tra Inter e Juventus, invece, non posso esprimere una preferenza fra due squadre così forti. Se devo dire chi secondo me passerà il turno allora ... Leggi su inter-news (Di mercoledì 5 aprile 2023) Il giorno dopo la semifinale di andata ditra(vedi articolo), questa sera in campo ci saranno la Cremonese e la Fiorentina per l’altra semifinale della competizione. Di questa e dei nerazzurri ha parlato l’ex calciatore viola, Christian, a Sport. MENTE ? Christian, ex calciatore viola, ha parlato a Sportall’alba del giorno dopo die alla vigilia di Cremonese-Fiorentina: «Tra le squadre che la Fiorentina poteva incontrare penso che la Cremonese fosse la più abbordabile. Tra, invece, non posso esprimere una preferenza fra due squadre così forti. Se devo dire chi secondo me passerà il turno allora ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... internewsit : Amoroso: «Coppa Italia, per me passa la Juventus: Inter sottotono» - - tvdellosport : ESCLUSIVA - Fiorentina, Christian Amoroso - ex attaccante presente nella rosa della Viola nel 2000/2001 che vinse l… - Fiorentinanews : Amoroso: '#Fiorentina-#Juventus in finale di Coppa Italia. Ad Italiano farebbe comodo Nuno Gomes' -