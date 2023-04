Amici, Emma in lacrime per le parole di Stefano: il video amarcord (Di mercoledì 5 aprile 2023) Le parole di Stefano De Martino fanno commuovere Emma Marrone: il video emerso in rete fa sciogliere il cuore ai loro fan. Il programma di Maria De Filippi, Amici, ha ormai creato una vera e propria legacy nel mondo della televisione ma anche nella società italiana. Alcuni dei personaggi usciti da questo talent sono diventati dei big della televisione, altri delle vere e proprie icone in campo discografico, un’eredità che è destinata a durare nel tempo e che cresce anno dopo anno. Basti pensare al successo avuto da cantanti come Annalisa, Elodie e Sangiovanni, ma anche da ballerine come Giulia Stabile, Francesca Tocca e Lorella Boccia. Emma Marrone – Ansa – grantennistoscana.itI nuovi protagonisti affascinano ed emozionano il pubblico, specialmente quello più giovane, ma forse il ... Leggi su grantennistoscana (Di mercoledì 5 aprile 2023) LediDe Martino fanno commuovereMarrone: ilemerso in rete fa sciogliere il cuore ai loro fan. Il programma di Maria De Filippi,, ha ormai creato una vera e propria legacy nel mondo della televisione ma anche nella società italiana. Alcuni dei personaggi usciti da questo talent sono diventati dei big della televisione, altri delle vere e proprie icone in campo discografico, un’eredità che è destinata a durare nel tempo e che cresce anno dopo anno. Basti pensare al successo avuto da cantanti come Annalisa, Elodie e Sangiovanni, ma anche da ballerine come Giulia Stabile, Francesca Tocca e Lorella Boccia.Marrone – Ansa – grantennistoscana.itI nuovi protagonisti affascinano ed emozionano il pubblico, specialmente quello più giovane, ma forse il ...

