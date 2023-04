Amici 22, Wax dà di matto dopo il guanto di sfida di Arisa: parolacce e gestacci (Di mercoledì 5 aprile 2023) Nell’ultimo daytime di Amici 22 è andata in scena l’ennesima sceneggiata di Wax, cantante facente parte della squadra di Arisa che non ha preso molto bene il guanto di sfida assegnato dalla sua professoressa. In realtà quest’ultimo era per Cricca e non per lui, visto che Arisa vuole dimostrare così le difficoltà espressive del romagnolo, ma Wax nel preparare il brano assegnato ha sentito venir meno la sua creatività e si è sfogato malamente dicendo parolacce e quasi dando pugni contro il muro. Amici 22, la sfida di Arisa che contrappone Wax e Cricca L’ultimo daytime di Amici 22 ha regalato ai telespettatori delle scene quasi surreali che hanno visto Cricca ancora sotto pressione, Wax in crisi nera e Angelina Mango che ... Leggi su anticipazionitv (Di mercoledì 5 aprile 2023) Nell’ultimo daytime di22 è andata in scena l’ennesima sceneggiata di Wax, cantante facente parte della squadra diche non ha preso molto bene ildiassegnato dalla sua professoressa. In realtà quest’ultimo era per Cricca e non per lui, visto chevuole dimostrare così le difficoltà espressive del romagnolo, ma Wax nel preparare il brano assegnato ha sentito venir meno la sua creatività e si è sfogato malamente dicendoe quasi dando pugni contro il muro.22, ladiche contrappone Wax e Cricca L’ultimo daytime di22 ha regalato ai telespettatori delle scene quasi surreali che hanno visto Cricca ancora sotto pressione, Wax in crisi nera e Angelina Mango che ...

