Amici 22 | l’uscita di scena di Samu commuove Arisa

A stento si sono trattenute le lacrime nell'ultima puntata di Amici 22 quando è stata decretata l'eliminazione di Samu Segreto dal talent e non solo i suoi compagni sono rimasti senza parole, ma anche la cantante e prof di canto Arisa, che gli ha voluto dedicare parole commoventi e uniche sul suo profilo Instagram, per dire al giovane ballerino quello che pensa di lui. Amici 22, Arisa e il post su Instagram per Samu Come anticipato Arisa è rimasta male quando a lasciare la scuola di Amici 22 è stato Samu Segreto e per questo, nelle ore successive, ha voluto dire la sua su Instagram. Ecco le sue parole: " Ciao ciao Samu, sei un ragazzo davvero puro, leale, buono. Ti auguro tutto quello che di più bello la vita potrà ...

