Amici 22 | Isobel Kinnear rivela come ha conosciuto il talent show e poi sorprende su Lorella Cuccarini

La rivelazione dinella scuola diNel daytime di ieri di22 è andato in onda un bellissimo confronto traKinnear e Maria De Filippi . Dopo essere stata elogiata dalla ...Kinnear: dall'Australia addi Maria. Nel daytime di ieri l'alunna di Alessandra Celentano ha raccontato di come ha conosciutoe di come adesso non voglia più lasciare l'Italia.22: Ramon e Aaron si sfogano,si racconta Guanto di sfida anche per Ramon , che non reagisce bene. Il ballerino si è già ritrovato, nelle passate puntate del Serale, a sfidare Samu in ...

Isobel si racconta ad Amici: "Vorrei essere come Lorella Cuccarini" Tag24

La ballerina del Serale di Amici 22 si racconta a Maria De Filippi: "Ecco perché sono voluta venire qui dall’Australia". Isobel Kinnear è una delle ballerine più amate e apprezzate della ventiduesima ...Intanto, bisogna ricordare come Amici venga sempre registrato di giovedì ... Evidente, in questo caso, la contrapposizione con Isobel, indubbiamente una delle ballerine più talentuose di questa ...