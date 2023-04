"Amici 22", Aaron e la paura del serale: "Su quel palco mi sento piccolo" (Di mercoledì 5 aprile 2023) Leggi Anche 'Amici 22', Samu: 'Da Monreale a New York, comincia il sogno' La terza puntata del serale di 'Amici 22' ha lasciato il segno in Aaron. Il cantante si è trovato a dover far fronte alle ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di mercoledì 5 aprile 2023) Leggi Anche '22', Samu: 'Da Monreale a New York, comincia il sogno' La terza puntata deldi '22' ha lasciato il segno in. Il cantante si è trovato a dover far fronte alle ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ReignOfTheSerie : Amici 22, Aaron in crisi: “Mi sento uno dei tanti…” #Amici22 - Sara51068792 : RT @AmiciUfficiale: Isobel si racconta, Wax e Angelina parlano della loro esperienza ad Amici, i guanti di sfida del maestro Emanuel Lo e l… - LaGio_91 : #Aaron per me è lo sfigato per antonomasia. Il classico sfigato, consapevole di esserlo, che indossa una maschera r… - giadaanuzzo : Classifica canto per me: 1. Wax/Angelina (eh vabbè... non c'è bisogno ??) 2. Federica (top ??) 3. Aaron (mi piaccion… - gjsvlle : RT @JONGINST4R: @gjsvlle il napoli le aespa aaron e amici il turchese -