Ambra Angiolini svela il nuovo tatuaggio con farfalle sul collo

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... occhio_notizie : Ambra Angiolini ha fatto un bellissimo #tatuaggio che ha un significato molto profondo. L'attrice ha voluto parlare… - DonnaGlamour : Ambra Angiolini ha un nuovo tatuaggio: il profondo significato - kemycarlisle87 : E ho pensato...una 'Favola' 2.0 ambientato nel centro di Roma come il film del 1996 con Ambra Angiolini (la coda fi… - AllMusicItalia : Dopo l'exploit di 'T'appartengo' arriva ad aprile, per la prima volta in vinile, anche il secondo album di Ambra...… - gleisonsessuale : @wazzaCN Allegri piuttosto che venire all’Inter si rimetterebbe con Ambra Angiolini -

FILM COMMEDIA DA VEDERE STASERA IN TV Maldamore, ore 21:00 su Sky Cinema Romance, Luisa Ranieri, Alessio Boni e Luca Zingaretti in una commedia. Due mogli scoprono i tradimenti dei ...ha condiviso sui social la foto del suo nuovo tatuaggio e del significato importante che ha per lei. Nuovo tatuaggio per. L'attrice sembra aver ritrovare la serenità ...L'attrice ha voluto parlare della sua rinascita emotiva e lo ha fatto condividendo con i suoi follower un'importante ...

«Farfalle libere». Che cosa significa il nuovo tatuaggio di Ambra Angiolini Io Donna

Ambra Angiolini è più attiva che mai dal punto di vista professionale: da quando ha spopolato nei panni di giudice a X-Factor non ha più abbandonato la tv e spesso presenzia a programmi di successo in ...Ambra Angiolini celebra la sua rinascita. In una foto pubblicata su Instagram, l’attrice ha mostrato il suo nuovo tatutaggio sulla nuca: tre farfalle che volano. “Il 20 febbraio del 2016, in un ...