Ambra Angiolini | lo splendido significato del nuovo tatuaggio

Leggi su diredonna

(Di mercoledì 5 aprile 2023)ha une lo ha “presentato” ai suoi fan. Nel suo messaggio sui social, l’attrice chiarisce ildel soggetto, legato a un doloroso trascorso di qualche anno fa che l’aveva spinta a farsi una promessa. Un segno di rinascita e ripartenza dopo un momento “acido” e di difficoltà, che oggi è alle spalle e che rivive con forza e delicatezza sulla sua pelle. Tre splendide farfalle tatuate sul collo, appena sotto la nuca, e un messaggio che ne tratteggia ile rimanda a un periodo non semplice vissuto nel 2016 e alla promessa che l’attrice aveva fatto a se stessa all’epoca: Il 20 febbraio del 2016, in un momento di vita abbastanza “acido”, ho postato su questa pagina la promessa che mi ero fatta. L’avevo riassunta in un verso di Alda Merini ...