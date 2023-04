Ambra Angiolini e il suo nuovo tatuaggio: ecco cosa significa (Di mercoledì 5 aprile 2023) Ambra Angiolini celebra la sua rinascita. In una foto pubblicata su Instagram, l’attrice ha mostrato il suo nuovo tatutaggio sulla nuca: tre farfalle che volano. “Il 20 febbraio del 2016, in un momento di vita abbastanza ‘acido’, ho postato su questa pagina la promessa che mi ero fatta. L’avevo riassunta in un verso di Alda Merini: ‘Da queste profonde ferite usciranno farfalle libere’… Sono uscite”, il messaggio con cui Ambra ha ricordato il momento difficile seguito alla separazione da Francesco Renga con cui ha avuto due figli: Jolanda, 19 anni, e Leonardo, 17. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Ambra Angiolini (@Ambraofficial) Dopo la fine burrascosa della relazione con Massimiliano ... Leggi su tpi (Di mercoledì 5 aprile 2023)celebra la sua rinascita. In una foto pubblicata su Instagram, l’attrice ha mostrato il suotatutaggio sulla nuca: tre farfalle che volano. “Il 20 febbraio del 2016, in un momento di vita abbastanza ‘acido’, ho postato su questa pagina la promessa che mi ero fatta. L’avevo riassunta in un verso di Alda Merini: ‘Da queste profonde ferite usciranno farfalle libere’… Sono uscite”, il messaggio con cuiha ricordato il momento difficile seguito alla separazione da Francesco Renga con cui ha avuto due figli: Jolanda, 19 anni, e Leonardo, 17. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da(@official) Dopo la fine burrasdella relazione con Massimiliano ...

