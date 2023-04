Amazon Prime Video, focus sulle nuove serie tv e film di Aprile 2023 (Di mercoledì 5 aprile 2023) TecnoAndroid Aprile 2023 è iniziato ed Amazon Prime Video offre molte novità ai suoi abbonati, sia in termini di film che di serie TV. Mentre alcuni contenuti sono inediti, altri sono già stati rilasciati. Il catalogo di Prime Video di questo mese promette di soddisfare tutti i gusti, dagli amanti della comicità ai fan dei film d’azione. Amazon Prime Video: l’elenco delle novità Per accedere a questa vasta offerta, è necessario iscriversi ad Amazon Prime al costo di 4,90 euro al mese o 49,90 euro all’anno. È possibile usufruire di una prova gratuita di 30 giorni cliccando sul bottone dedicato. Una volta terminata la prova gratuita, ... Leggi su tecnoandroid (Di mercoledì 5 aprile 2023) TecnoAndroidè iniziato edoffre molte novità ai suoi abbonati, sia in termini diche diTV. Mentre alcuni contenuti sono inediti, altri sono già stati rilasciati. Il catalogo didi questo mese promette di soddisfare tutti i gusti, dagli amanti della comicità ai fan deid’azione.: l’elenco delle novità Per accedere a questa vasta offerta, è necessario iscriversi adal costo di 4,90 euro al mese o 49,90 euro all’anno. È possibile usufruire di una prova gratuita di 30 giorni cliccando sul bottone dedicato. Una volta terminata la prova gratuita, ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... tecnoandroidit : Amazon Prime Video, focus sulle nuove serie tv e film di Aprile 2023 - - LS_Shopping : ?? Controller Skin AC Milan 3.0 per PlayStation 5 (PS5): Guscio in Silicone e Uno sticker per Personalizzare Il Touc… - LS_Shopping : ?? Alama Professional Frequent Shampoo Uso Frequente per Tutti i Tipi di Capelli, Giallo, 500 Millilitri ??… - LS_Shopping : ?? Calvin Klein Jeans 2-PACK MONOLOGO SLIM TEE, Donna, Ck Black / Putty Beige, XXS ?? - LS_Shopping : ?? Tommy Hilfiger T-Shirt Uomo RN Tee SS Con Scollo Rotondo, Blu (Navy Blazer), L ?? -