Amazon lavora alla serie tv Cruel Intentions, dal film con Sarah Michelle Gellar (Di mercoledì 5 aprile 2023) Da tempo si parlava di un adattamento in chiave serie tv del film cult degli anni ’90 Cruel Intentions. Come riporta TV Line, Amazon ha ordinato una serie di 8 episodi ispirati al lavoro cinematografico di Roger Kumble del 1999 con Sarah Michelle Gellar e Reese Whiterspoon. La vicenda era ispirata al racconto di Pierre Choderlos de Laclos’ del 1782 intitolato “Les Liaisons dangereuses”. Dopo il successo del film originale sono stati realizzati un prequel nel 2000, un sequel nel 2004 e un musical nel 2015. Il film, che nella versione italiana era sottotitolato “Prima regola: non innamorarsi“, narra le vicende di due fratellastri Kathryn Merteuil e Sebastian Valmont e della loro scommessa sulla ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 5 aprile 2023) Da tempo si parlava di un adattamento in chiavetv delcult degli anni ’90. Come riporta TV Line,ha ordinato unadi 8 episodi ispirati al lavoro cinematografico di Roger Kumble del 1999 cone Reese Whiterspoon. La vicenda era ispirata al racconto di Pierre Choderlos de Laclos’ del 1782 intitolato “Les Liaisons dangereuses”. Dopo il successo deloriginale sono stati realizzati un prequel nel 2000, un sequel nel 2004 e un musical nel 2015. Il, che nella versione italiana era sottotitolato “Prima regola: non innamorarsi“, narra le vicende di due fratellastri Kathryn Merteuil e Sebastian Valmont e della loro scommessa sulla ...

