Allenatore Chelsea: Frank Lampard vicino ad un clamoroso ritorno! (Di mercoledì 5 aprile 2023) Frank Lampard è molto vicino ad un ritorno sulla panchina del Chelsea. Questa è la grande notizia riportata da Sky Sports UK, con i londinesi pronti a riabbracciare il loro ex centrocampista fino al termine della stagione. Nei giorni scorsi, l’esperto di mercato Fabrizio Romano aveva dichiarato che i Blues dopo l’esonero di Potter, si erano già iniziati a muovere pe selezionare il nuovo Allenatore. I primi due nomi sulla lista della dirigenza erano quelli di Julian Nagelsmann -da poco sollevato dall’incarico alla guida del Bayern Monaco– e Luis Enrique, i quali sembravano essere pronti sin da subito ad iniziare una nuova avventura in Premier. Alla fine però, la società londinese ha puntato sulla figura di un “traghettatore” come Frank Lampard, ex bandiera con già un ... Leggi su 11contro11 (Di mercoledì 5 aprile 2023)è moltoad un ritorno sulla panchina del. Questa è la grande notizia riportata da Sky Sports UK, con i londinesi pronti a riabbracciare il loro ex centrocampista fino al termine della stagione. Nei giorni scorsi, l’esperto di mercato Fabrizio Romano aveva dichiarato che i Blues dopo l’esonero di Potter, si erano già iniziati a muovere pe selezionare il nuovo. I primi due nomi sulla lista della dirigenza erano quelli di Julian Nagelsmann -da poco sollevato dall’incarico alla guida del Bayern Monaco– e Luis Enrique, i quali sembravano essere pronti sin da subito ad iniziare una nuova avventura in Premier. Alla fine però, la società londinese ha puntato sulla figura di un “traghettatore” come, ex bandiera con già un ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... DiMarzio : #Chelsea, molto vicino il ritorno di Frank #Lampard come allenatore fino a fine stagione - DiMarzio : #PremierLeague | Il @ChelseaFC insiste per #Nagelsmann ma l'allenatore vorrebbe andare a fine stagione: il punto - glooit : Calcio: Chelsea; in arrivo Lampard come allenatore a interim leggi su Gloo - ReBoulaye : @rprat75 Il mio giocatore preferito di sempre, ricorderò sempre un suo gol incredibile al Camp Nou dalla linea di f… - mattiahiguain98 : RT @Umbe_juve94: Il chelsea esonera lampard e prende tuchel, esonera tuchel (follia) per Potter, esonera Potter dopo aver speso un sacco pe… -

Juventus, 9 milioni di troppo: cosa serve per la firma di Cuadrado - CM.IT Vedremo a fine stagione', le parole dell'allenatore toscano sulla prestazione del giocatore e sul ...- potrebbe anche aprire le trattative per la conferma sotto la Mole dell'ex Fiorentina e Chelsea. ... Clamoroso Chelsea, pronto il Lampard bis Secondo quanto riportato da alcune testate inglesi (The Athletic e da Talksport su tutte) l'ex bandiera del Chelsea Frank Lampard dovrebbe diventare il nuovo allenatore dei Blues. Lampard tornerebbe a Stamford Bridge come traghettatore fino al termine della stagione, con il compito di lasciar il giusto ... Lampard vicinissimo alla panchina del Chelsea (Guardian) Sarebbe un incredibile ritorno allo Stamford Bridge, dove Lampard ha giocato per più di un decennio e da cui è stato esonerato come allenatore nel gennaio 2021. Il Chelsea sta invece lavorando su una ... Vedremo a fine stagione', le parole dell'toscano sulla prestazione del giocatore e sul ...- potrebbe anche aprire le trattative per la conferma sotto la Mole dell'ex Fiorentina e. ...Secondo quanto riportato da alcune testate inglesi (The Athletic e da Talksport su tutte) l'ex bandiera delFrank Lampard dovrebbe diventare il nuovodei Blues. Lampard tornerebbe a Stamford Bridge come traghettatore fino al termine della stagione, con il compito di lasciar il giusto ...Sarebbe un incredibile ritorno allo Stamford Bridge, dove Lampard ha giocato per più di un decennio e da cui è stato esonerato comenel gennaio 2021. Ilsta invece lavorando su una ... Chelsea: tra Luis Enrique e Nagelsmann spunta un grande ex come traghettarore Calciomercato.com Calcio: Chelsea; in arrivo Lampard come allenatore a interim (ANSA-AFP) - ROMA, 05 APR - Frank Lampard tornerà per un'altra volta periodo alla guida del Chelsea come allenatore ad interim fino alla fine della stagione. E' quanto riportano i media inglesi. Dall'Inghilterra: al Chelsea potrebbe tornare Lampard il successore di Graham Potter sulla panchina del Chelsea potrebbe essere Frank Lampard, che sarebbe una soluzione temporanea che permetterebbe alla proprietà di scegliere con più calma il tecnico per ... (ANSA-AFP) - ROMA, 05 APR - Frank Lampard tornerà per un'altra volta periodo alla guida del Chelsea come allenatore ad interim fino alla fine della stagione. E' quanto riportano i media inglesi.il successore di Graham Potter sulla panchina del Chelsea potrebbe essere Frank Lampard, che sarebbe una soluzione temporanea che permetterebbe alla proprietà di scegliere con più calma il tecnico per ...