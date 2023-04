Allegri: «Juventus-Inter equilibrata, pareggio giusto» (Di mercoledì 5 aprile 2023) Massimiliano Allegri dopo Juventus-Inter terminata sul punteggio di 1-1, Intervistato da Rai Radio 1 non ha dato tanto peso a quanto successo sul finale di partita, analizzando solo il risultato e quanto visto nei novanta minuti. IN pareggio – Allegri si sofferma a parlare solo delle questioni di campo senza soffermarsi ai casi di razzismo o litigio dopo il triplice fischio: «Dispiace perché quando prendi un gol su rigore a dieci secondi dalla fine bisogna accettarlo perché comunque è stata una bella partita tattica ed equilibrata. L’Inter è una squadra forte. Direi che alla fine il risultato di pareggio è giusto per quanto visto». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il ... Leggi su inter-news (Di mercoledì 5 aprile 2023) Massimilianodopoterminata sul punteggio di 1-1,vistato da Rai Radio 1 non ha dato tanto peso a quanto successo sul finale di partita, analizzando solo il risultato e quanto visto nei novanta minuti. INsi sofferma a parlare solo delle questioni di campo senza soffermarsi ai casi di razzismo o litigio dopo il triplice fischio: «Dispiace perché quando prendi un gol su rigore a dieci secondi dalla fine bisogna accettarlo perché comunque è stata una bella partita tattica ed. L’è una squadra forte. Direi che alla fine il risultato diper quanto visto».-News - Ultime notizie e calciomercato- Il ...

