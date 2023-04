Allarme infertilità | secondo l’Oms ne soffre una persona su sei

(Di mercoledì 5 aprile 2023) Circa unasu sei, nel mondo, è affetta da. A rivelarlo sono le ultime stime dell’Organizzazione mondiale della sanità (Oms),un nuovo rapporto pubblicato il 4 aprile: nel corso della vita il problema colpisce circa il 17,5% della popolazione mondiale adulta e c’è quindi la “necessità urgente” di accrescere l’accesso a cure adeguate, a prezzi accessibili e di alta qualità, per coloro che ne hanno bisogno. L’non discrimina Tedros Adhanom Ghebreyesus, direttore generale dell’Organizzazione Mondiale della SanitàPartendo dall’analisi dei dati raccolti in precedenti studi, dal 1990 al 2021, le nuove stime vanno invece a fornire informazioni sulla prevalenza del fenomeno, che varia poco da regione a regione. Non c’entra, quindi, il reddito medio nazionale: che sia alto, medio e basso ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... euronewsit : Allarme dell'Oms: 'Infertilità grave problema di salute' - GiorgioAntonel1 : RT @fattoquotidiano: L’allarme infertilità dell’Oms: una persona su sei al mondo ne soffre. “Necessario ampliare l’accesso alle cure” https… - MassimoChiaram7 : RT @fattoquotidiano: L’allarme infertilità dell’Oms: una persona su sei al mondo ne soffre. “Necessario ampliare l’accesso alle cure” https… - infoitsalute : Infertilità, allarme OMS: nel mondo 1 persona su 6 è sterile - infoitsalute : L’allarme infertilità dell’Oms: una persona su sei al mondo ne soffre. “Necessario ampliare l’accesso alle cure” -

Secondo le stime dello studio, i dati sono comparabili tra Paesi ad alto, medio e basso reddito: un indice del fatto che l'rappresenta una delle principali sfide per la salute a livello ...Pascale Allotey del Dipartimento di salute sessuale e riproduttiva dell'Oms, spiega: "L'non ha avuto molta attenzione a livello globale, e questo è in gran parte dovuto al fatto che c'è ...Il rapporto non esamina le cause mediche, ambientali o di altro tipo dell', o come cambia nel tempo, ma dà una prima analisi sulla sua prevalenza analizzando tutti gli studi pertinenti ...