(Di mercoledì 5 aprile 2023) AGI - Entro il 2050 potrebbero esserci 10 milioni diogninel mondo a causa dell'antimicrobico-. A dirlo è lo European Centre for Disease Prevention and Control, secondo il quale inognisi stimano 11.000 decessi, quasi un terzo dei 36.000 totali nell'Unione Europea. All'spetta quindi un triste primato in Europa: nel nostro Paese unsu quattro è usato in modo improprio. I dati sono stati diffusi oggi a Roma, in occasione del V Forum AMR organizzato dall'Associazione delle imprese del farmaco 'Antimicrobico-: rischi e strategie per contrastarla, dalla prevenzione vaccinale allo sviluppo e uso dei nuovi antibiotici'. "Prevenzione, nuove terapie e uso corretto dei farmaci. Sono le tre ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sulsitodisimone : Allarme antibiotico-resistenza, in Italia 11mila morti l'anno - marinatommasin1 : RT @Agenzia_Italia: Allarme antibiotico-resistenza, in Italia 11mila morti l'anno - GIMBE : RT @Agenzia_Italia: Allarme antibiotico-resistenza, in Italia 11mila morti l'anno - Agenzia_Italia : Allarme antibiotico-resistenza, in Italia 11mila morti l'anno - Rita81426497 : Allarme antibiotico: “Sindromi gravi: già 1000 danneggiati in Italia”. Qual è e cosa può causare:… -

All 'Italia spetta quindi un triste primato in Europa : nel nostro Paese unsu quattro è usato in modo improprio. I dati sono stati diffusi oggi a Roma, in occasione del V Forum AMR ...... spiegando di aver già avuto dei campanelli d'a cui inizialmente non aveva prestato molta ... Sono sottoe ossigeno". L'iter è ancora lungo, deve sottoporsi a broncoscopia e restare ...Il virus Marburg continua a preoccupare l'Oms. Da quando nel 2021 è stato lanciato l'in seguito alla prima vittima di Marburg, il virus non si è fermato e ha continuato a ...anche...

Allarme antibiotico-resistenza, in Italia 11mila morti l'anno AGI - Agenzia Italia

All'Italia spetta quindi un triste primato in Europa: nel nostro Paese un antibiotico su quattro è usato in modo improprio. I dati sono stati diffusi oggi a Roma, in occasione del V Forum AMR ...Bruxelles – Di troppi antibiotici si muore. La resistenza a questi prodotti medicinali produce circa 35mila morti l’anno nel territorio dell’Ue, e il fenomeno “è in crescita”. Un allarme lanciato dal ...