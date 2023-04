Alla ASL di Latina trofeo del 40° Premio Internazionale “FONTANE di ROMA – Omaggio a Dante Alighieri (Di mercoledì 5 aprile 2023) Il 3 aprile scorso, a ROMA, presso la Camera dei Deputati, dinanzi a tante Autorità di ogni ordine e grado, la Direttrice Generale della ASL di Latina, Dott.ssa Silvia Cavalli, ed il Prof. Fabio Ricci, Direttore della Breast Unit del Santa Maria Goretti di Latina, hanno ricevuto un’onorificenza nell’ambito della 40°edizione del Premio Internazionale “FONTANE di ROMA- Omaggio a Dante Alighieri”. Il Premio “FONTANE di ROMA” ideato da decenni per l’Accademia Internazionale La Sponda è patrocinato da Organismi Nazionali ed Internazionali, con la partecipazione di Ambasciate, Accademie e Associazioni di Arte, Cultura e Solidarietà. Presidente Onorario ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 5 aprile 2023) Il 3 aprile scorso, a, presso la Camera dei Deputati, dinanzi a tante Autorità di ogni ordine e grado, la Direttrice Generale della ASL di, Dott.ssa Silvia Cavalli, ed il Prof. Fabio Ricci, Direttore della Breast Unit del Santa Maria Goretti di, hanno ricevuto un’onorificenza nell’ambito della 40°edizione deldi”. Ildi” ideato da decenni per l’AccademiaLa Sponda è patrocinato da Organismi Nazionali ed Internazionali, con la partecipazione di Ambasciate, Accademie e Associazioni di Arte, Cultura e Solidarietà. Presidente Onorario ...

