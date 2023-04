Alessio Campriani in Guadalupa | superato l’Atlantico in barca di 5 metri

Leggi su nonsolonautica

(Di mercoledì 5 aprile 2023) Impresa riuscita per, umbro proveniente da Città di Castello: il navigatore è infatti riuscito ad attraversare l’Oceano Atlantico a bordo di unadi soli 5. Partenza da Lagos, in Portogallo, fino a, nei Caraibi, dove è stato trainato oggi, mercoledì 5 aprile alle 7,40 italiane, nel porto di Pointe à Pitre. Il racconto dell’impresa diNonostante le grandi difficoltà affrontate durante il suo viaggio,è riuscito a portare a termine la sua impresa. Ultimi giorni di navigazione, come riportato dallo stesso, caratterizzati da mancanza di vento, che hanno portato al razionamento obbligato di viveri e acqua a bordo. A questo si sono aggiunte anche le numerose avarie a ...