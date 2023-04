Alessandria, ragazza minaccia il suicidio da un ponte: coraggioso carabiniere la salva (Di mercoledì 5 aprile 2023) Ad Alessandria, una ragazza ha tentato il suicidio arrampicandosi sulla trave del ponte di Meier e minacciando di buttarsi giù. A dissuaderla dal proposito un carabiniere coraggioso. Quando i Carabinieri sono arrivati sul posto, la ragazza era ancora su una delle travi trasversali che collegano le due piattaforme carrabili della struttura, con le gambe nel vuoto. E’ stato uno dei militari ad aver convinto la giovane a non commettere un gesto tragico, sedendosi accanto a lei sulla trave, dopo vari discorsi e confidenze che l’hanno aiutata a sfogarsi. Ma anche se la fiducia era ormai ottenuta, la ragazza ad un certo punto ha incominciato a minacciare nuovamente di lanciarsi nel vuoto, se tutti i presenti non se ne ... Leggi su tpi (Di mercoledì 5 aprile 2023) Ad, unaha tentato ilarrampicandosi sulla trave deldi Meier endo di buttarsi giù. A dissuaderla dal proposito un. Quando i Carabinieri sono arrivati sul posto, laera ancora su una delle travi trasversali che collegano le due piattaforme carrabili della struttura, con le gambe nel vuoto. E’ stato uno dei militari ad aver convinto la giovane a non commettere un gesto tragico, sedendosi accanto a lei sulla trave, dopo vari discorsi e confidenze che l’hanno aiutata a sfogarsi. Ma anche se la fiducia era ormai ottenuta, laad un certo punto ha incominciato are nuovamente di lanciarsi nel vuoto, se tutti i presenti non se ne ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... NewsTV_0 : ?? #Alessandria, ragazza minaccia il suicidio da un ponte: carabiniere la mette in salvo Ad avvisare le autorità la… - Direttanews0 : ?? #Alessandria, ragazza minaccia il suicidio da un ponte: carabiniere la mette in salvo Ad avvisare le autorità la… - gianpaolodabove : In bilico sul ponte minaccia il suicidio, ragazza salvata dai carabinieri di Alessandria - fanpage : Aveva minacciato il suicidio mettendosi in precario equilibrio sul parapetto del ponte ad Alessandria Dopo una seg… -