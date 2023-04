Alessandria, giovane minaccia il suicidio sul ponte Meier. Salvata dall’intervento di un carabiniere (Di mercoledì 5 aprile 2023) Aveva chiamato sua madre, determinata a farla finita: una ragazza di Alessandria si era seduta in precario equilibrio sul parapetto del ponte Meier, le gambe a penzoloni nel vuoto. Aveva già scavalcato la ringhiera di protezione, e il suo sguardo era perso sul fiume Tanaro, tra le rocce e i blocchi di cemento che emergono dalle acque gelide. Il suo poteva essere l’ultimo tragico caso di suicidio in quel luogo, di certo non il primo. Ma il peggio è stato evitato grazie a un carabiniere della Centrale Operativa di Alessandria. Proprio a loro si era rivolta la donna dopo la chiamata della figlia, poco dopo la mezzanotte. La pattuglia del Nucleo Radiomobile è stata tanto rapida quanto cauta nel suo intervento. Ha raggiunto il punto in cui si trovava la giovane con i fari ... Leggi su open.online (Di mercoledì 5 aprile 2023) Aveva chiamato sua madre, determinata a farla finita: una ragazza disi era seduta in precario equilibrio sul parapetto del, le gambe a penzoloni nel vuoto. Aveva già scavalcato la ringhiera di protezione, e il suo sguardo era perso sul fiume Tanaro, tra le rocce e i blocchi di cemento che emergono dalle acque gelide. Il suo poteva essere l’ultimo tragico caso diin quel luogo, di certo non il primo. Ma il peggio è stato evitato grazie a undella Centrale Operativa di. Proprio a loro si era rivolta la donna dopo la chiamata della figlia, poco dopo la mezzanotte. La pattuglia del Nucleo Radiomobile è stata tanto rapida quanto cauta nel suo intervento. Ha raggiunto il punto in cui si trovava lacon i fari ...

